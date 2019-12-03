  1. Пятый канал
  4. Больше половины компаний в России не будут работать 31 декабря

Больше половины компаний в России не будут работать 31 декабря

, 20:25 Эфирная новость 120

Таковы результаты опроса проведенного в интернете.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

31-го декабря будет работать только чуть больше половины российских компаний. Это результаты опроса, который провели специалисты интернет сервиса по поиску работы.

В исследовании приняли участие 700 компаний. Так, 37 процентов работников в последний день года будут отдыхать. Еще 10 процентов смогут выбрать удобный график. А 53 процента сотрудников в предновогодние часы будут трудиться.

Большинство из них пообещали отпустить домой пораньше. Остальным рабочий день сокращать не будут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря 2019 года выходным днем.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.14
-0.27 71.06
0.09
Гороскоп на 3 декабря: Луна в Рыбах благоприятствует романтическим делам

Последние новости

20:50
«Я так долго ждала этого события»: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
20:41
Рита Дакота выпустила прощальный клип на песню «Застрелить»
20:35
После обрушения стены жилого дома под Белгородом могут быть погибшие
20:34
Путин: ВМФ РФ в этому году получит более 480 образцов вооружений
20:32
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк
20:29
Хлопок газа обрушил стену жилого дома под Белгородом

Сейчас читают

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Как западные СМИ отреагировали на запуск «Силы Сибири»
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]