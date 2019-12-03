Больше половины компаний в России не будут работать 31 декабря

31-го декабря будет работать только чуть больше половины российских компаний. Это результаты опроса, который провели специалисты интернет сервиса по поиску работы.

В исследовании приняли участие 700 компаний. Так, 37 процентов работников в последний день года будут отдыхать. Еще 10 процентов смогут выбрать удобный график. А 53 процента сотрудников в предновогодние часы будут трудиться.

Большинство из них пообещали отпустить домой пораньше. Остальным рабочий день сокращать не будут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря 2019 года выходным днем.