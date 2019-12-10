Отпевание Юрия Лужкова состоится в Храме Христа Спасителя

Личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, назвал Владимир Путин Юрия Лужкова в официальной телеграмме, которую направил семье бывшего московского мэра. Он скончался в одной из немецких клиник после операции на сердце в возрасте 83 лет.

Лужков был и человеком, и политиком, и в последние годы аграрием многогранным. За его 18 лет у власти Москва стала настоящим мегаполисом, а символом возрождения стал восстановленный Храм Христа Спасителя, где и будут отпевать Юрия Лужкова.

Тех, кто был до него, «не сыскать днем с огнем». Зато в 92-м, когда указом президента мэром назначили Юрия Михайловича, ни у кого язык не повернулся сказать — «метр с кепкой». Одного взгляда было достаточно — вот это градоначальник.

С Лужковым Москва пережила перестрелки 90-х и вымазанные икрой банкеты нулевых. И пусть никого не обманывает его простоватый образ начальника цеха — из-под козырька на мир смотрели уверенные глаза политического гроссмейстера, сильнейшего управленца со стальными нервами, политика всея Руси. Одно но — Юрий Лужков никогда не переходил дорогу президенту. Как поддержал горячо Бориса Ельцина в 91-м, так и следовал в фарватере президентского курса.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности смерти Юрия Лужкова.