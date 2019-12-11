Без руля и водителя: беспилотный грузовик прокатился по Петербургу

В Петербурге прошли первые дорожные испытания беспилотного грузовика. По замыслу создателей, шаттл будет разгоняться до 80 километров час.

Его собираются использовать для городских перевозок небольших партий грузов. Инновационный транспорт полностью российская разработка. Электромобиль оснащен всеми необходимыми датчиками для безопасной езды по дорогам: камерами, радарами и сложной компьютерной системой управления.

Первое испытание он выдержал с честью: самостоятельно проехал несколько сот метров и преодолел поворот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавших в лесах людей будут искать с помощью системы поисковых радиомаяков.