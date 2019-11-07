Пропавших в лесах людей будут искать с помощью системы поисковых радиомаяков

Пропавших в лесах людей волонтеры будут искать при помощи системы поисковых радиомаяков. Об этом было объявлено на VI Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Эффективное технологическое решение разработала команда инженеров «Стратонавты» в рамках конкурса «Одиссея», целью которого и было создание поисково-спасательных технологий нового поколения, которые работали бы при любой погоде и в любое время суток даже если у потерявшегося нет с собой мобильного телефона.

«Система поисковых радиомаяков позволяет координировать работу поисково-спасательных групп в режиме онлайн на площади 314 квадратных километров, в том числе в местах без источника связи», — цитирует капитана команды «Стратонавты» Дениса Ефремова пресс-служба БФ «Система».

По его словам, все радиомаяки объединены в единую сеть, а информация от них поступает одновременно в центр управления поиском и на персональные маяки спасателей.

Система поисковых радиомаяков — только часть технологического комплекса, разработанного «Стратонавтами». В его состав входят также несколько беспилотников, оснащенных бортовыми видеокамерами высокого разрешения и тепловизорами, мобильный штаб управления поисками и аэростаты с ретрансляторами сигнала.

Как отметил глава поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, такая система радиомаяков позволит увеличить число спасенных жизней.

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