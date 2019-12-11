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  4. Миллионер Денис Ребров раскрыл подробности романа с Дианой Шурыгиной

Миллионер Денис Ребров раскрыл подробности романа с Дианой Шурыгиной

, 10:36 | Валентин Черников 476

По словам предпринимателя, девушка привлекла его стеснительностью и непринужденностью.

Фото: Instagram @shurygina_vlog

Подробности романа с Дианой Шурыгиной раскрыл миллионер Денис Ребров, пишет «СтарХит». По словам бизнесмена, девушка сразу привлекла его своей стеснительностью и в то же время непринужденностью. Поначалу пару связывали рабочие отношения. На тот момент Шурыгина была замужем за оператором Андреем Шляниным. Первая деловая встреча бизнесмена и звезды ток-шоу прошла при ее супруге в одном из ресторанов Москвы.

«Уже через час я написал Диане в Instagram, и после небольшой переписки мы обменялись номерами. На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложил встретиться наедине», — рассказал Ребров.

Скандальная репутация Шурыгиной не отпугнула нового ухажера. Он добивался рандеву, но, по его словам, знаменитость боялась мужа. Очередная встреча уже в неофициальной обстановке тоже прошла втроем. С тех пор предприимчивый молодой человек стал чаще появляться в жизни Дианы.

Влюбленных не раз видели вместе, но разговоров о романе не возникло. О том, что Ребров не просто друг Шурыгиной, стало ясно после их совместного отдыха за границей. А недавний развод Дианы развеял все сомнения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Шурыгина официально развелась с мужем.

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