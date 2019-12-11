Два работника пострадали при взрыве печи на заводе в Пензе

Два работника пострадали при взрыве печи на металлургическом заводе в Пензе. Оба пострадавших госпитализированы.

Взрыв произошел на промышленном предприятии в печи переплавки алюминия в литейном цехе. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Пензенской области пишет РИА Новости. Сообщается, что само помещение не получило серьезных повреждений, технологический процесс на производстве не нарушен. Возгорания после взрыва не последовало.

Пострадавшие при взрыве работники завода доставлены в местное медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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