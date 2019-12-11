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Два работника пострадали при взрыве печи на заводе в Пензе

, 13:23 | Ниса Мурзанаева Видео 13

Оба пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Daniel Karmann, Florian Kopp

Два работника пострадали при взрыве печи на металлургическом заводе в Пензе. Оба пострадавших госпитализированы.

Взрыв произошел на промышленном предприятии в печи переплавки алюминия в литейном цехе. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Пензенской области пишет РИА Новости. Сообщается, что само помещение не получило серьезных повреждений, технологический процесс на производстве не нарушен. Возгорания после взрыва не последовало.

Пострадавшие при взрыве работники завода доставлены в местное медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дом в Ярославле эвакуировали из-за взрыва газа. В результате происшествия пострадал молодой человек 18 лет.

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