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Дом в Ярославле эвакуировали из-за хлопка газа, одна квартира разрушена

, 4:00 | Игорь Рязов Видео 24

В результате происшествия пострадал молодой человек 18 лет. Его госпитализировали.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; МЧС РФ

Жильцов многоквартирного дома в Ярославле эвакуировали из-за хлопка газовоздушной смеси. В результате происшествия госпитализирован молодой человек 18 лет, сообщили в МЧС РФ.

Инцидент произошел примерно в 22:30 по местному времени (совпадает с московским) на третьем этаже пятиэтажного дома. Есть один пострадавший — молодой человек 18 лет. Его госпитализировали с ожогами второй степени.

Региональное МЧС опубликовало фото из квартиры, где произошел хлопок газа.

Twitter @mchsyaroslavl

Жильцов дома эвакуировали — из него вывели 314 человек. Людей доставили в пункт временного размещения. Вскоре после этого комиссия по ЧС приняла решение о заселении обратно жильцов всех подъездов, кроме второго. В нем проживают 33 человека. 27 из них разместились у родственников, оставшихся поместили в гостиницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве газа в жилом доме Санкт-Петербурга. ЧП произошло 26 ноября в одной из квартир на Проспекте Просвещения.

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