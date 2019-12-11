  1. Пятый канал
  4. «Самый сладкий пирожок»: Решетова показала, как пеленает сына

«Самый сладкий пирожок»: Решетова показала, как пеленает сына

, 11:26 | Валентин Черников Фото 1 086

Возлюбленная Тимати умилила поклонников фотографией укутанного Ратмира.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Фото двухмесячного сына Тимати умилило поклонников рэпера. Снимок выложила в Instagram его возлюбленная Анастасия Решетова. На нем она запечатлела наследника, закутанного в бежевое белье для прогулки. В кадре видна лишь голова маленького Ратмира. Во рту у младенца соска, часть лица прикрыта пририсованными мамой темными очками.

«Самый сладкий пирожок», — подписала трогательную фотографию Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подробностями жизни Ратмира Анастасия делится с подписчиками микроблога с первых дней его рождения. Модель запечатлевала малыша во время прогулок, сна, кормления и игры с кошкой. Мало кто из новорожденных детей звезд удостаивался такого пристального внимания многотысячной аудитории. При этом блогер делится с молодыми и потенциальными мамами советами воспитания детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова рассказала, как называет сына.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.58
-0.14 70.39
-0.11
Весы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: сексуальное и финансовое предсказания

Последние новости

11:51
Съемочную группу МИЦ «Известия» задержали в аэропорту Киева
11:39
Обвиняемый в нападении на главу ЦИК Памфилову оказался психически больным
11:26
«Самый сладкий пирожок»: Решетова показала, как пеленает сына
11:15
Названа предварительная причина пожара на заводе в Екатеринбурге
11:05
В США разгадали «тайну власти Путина»
10:50
Российские боксеры отказались ехать без национального флага на Олимпиаду в Токио

Сейчас читают

От Королевой до Семенович: Самые горячие и провокационные фото российских звезд 2019 года
Гороскоп на 11 декабря: растущая Луна добавит сил и бодрости
«Каждый раз наряд все лучше и лучше!»: Орбакайте в изумрудном платье напомнила об еще одной стороне своего таланта

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]