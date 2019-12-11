«Самый сладкий пирожок»: Решетова показала, как пеленает сына

Фото двухмесячного сына Тимати умилило поклонников рэпера. Снимок выложила в Instagram его возлюбленная Анастасия Решетова. На нем она запечатлела наследника, закутанного в бежевое белье для прогулки. В кадре видна лишь голова маленького Ратмира. Во рту у младенца соска, часть лица прикрыта пририсованными мамой темными очками.

«Самый сладкий пирожок», — подписала трогательную фотографию Решетова.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Подробностями жизни Ратмира Анастасия делится с подписчиками микроблога с первых дней его рождения. Модель запечатлевала малыша во время прогулок, сна, кормления и игры с кошкой. Мало кто из новорожденных детей звезд удостаивался такого пристального внимания многотысячной аудитории. При этом блогер делится с молодыми и потенциальными мамами советами воспитания детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Решетова рассказала, как называет сына.