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Анастасия Решетова рассказала, как называет сына

, 10:50 | Светлана Александрова Фото 493

Возлюбленная Тимати опубликовала в соцсетях свежее фото маленького Ратимира, которому через десять дней исполнится два месяца.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова рассказала своим подписчиками в Instagram, какие ласковые имена придумывает сынишке. Младшему ребенку рэпера Тимати через десять дней исполнится два месяца.

«И почему всегда так хочется мелких назвать каким-то забавным словом?! Например: крош, кряхтушка или масюша. Но у всех самое любимое — это Тимурыч. И, кстати, он Тимурычем стал еще когда я была на шестом месяце!» — написала Анастасия под свежим снимком, на котором держит на руках маленького Ратимира.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Фанаты Решетовой охотно принялись делиться, как называют своих детишек.

«У нас Дэвид Бэкхам, Дибадюська, патоська, пингвиненок пороро, крикун и так далее»

«Моего сына тоже зовут Ратмир, а дети зовут его Мирчиком!»

«У нас ягодка, цветочек, малюсик, смородинка».

«Цезарь, Царь бакинский, так как жили на улице Бакинская».

Многие пользователи отмечают, что Анастасия заметно похорошела после родов.

«Анастасия, как вам к лицу материнство, вы еще красивее стали».

«Мимишность фотки зашкаливает. Красотка мама с боссом», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после рождения ребенка Тимати подарил Анастасии Решетовой новое изобретение Илона Маска — электрический пикап Cybertruck за 4,5 миллиона рублей.

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