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В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки

, 18:50 Эфирная новость 31

Предновогодняя шутка обернулась массовым флешмобом.

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Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

В Калининградской области шутка полицейских обернулась массовым флешмобом. Двое сотрудников подделали приказ начальства и отправили его в соседний отдел МВД. Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы. И в итоге резать снежинки начали все. Шутников вычислили и отправили к начальству.

Ролик с допросом шутников-полицейских выложили в сеть. Он уже набрал сотни просмотров и комментариев. Одни пользователи гадают — будет ли реальное наказание за безобидную шутку. Другие уверены, что все отделы МВД теперь точно готовы к Новом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростове Дед Мороз прокатился в санях, прикрепленных к автомобилю. После этого водителя оштрафовали.

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