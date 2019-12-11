В Калининградской области полицейских заставили вырезать снежинки

В Калининградской области шутка полицейских обернулась массовым флешмобом. Двое сотрудников подделали приказ начальства и отправили его в соседний отдел МВД. Поручение звучало просто: срочно вырезать новогодние снежинки. Совершенно случайно документ переслали в другие отделы. И в итоге резать снежинки начали все. Шутников вычислили и отправили к начальству.

Ролик с допросом шутников-полицейских выложили в сеть. Он уже набрал сотни просмотров и комментариев. Одни пользователи гадают — будет ли реальное наказание за безобидную шутку. Другие уверены, что все отделы МВД теперь точно готовы к Новом году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростове Дед Мороз прокатился в санях, прикрепленных к автомобилю. После этого водителя оштрафовали.