Как будут называть «не молочные» продукты в России

Росстандарт снова окунулся в «не молоко». По закону, называть продукты на основе растительного масла сметаной, йогуртом или творогом нельзя. Покупателя вводят в заблуждение такими наименованиями, а настоящий состав, как правило, указан мелким шрифтом где-нибудь в труднодоступном месте упаковки.

Теперь таким «не молочным» товарам предлагается придумать свои особые названия. Например, не сметана, а соус. Не творог — а паста! Не йогурт — а, допустим, коктейль или напиток. Причем обозначено это будет большими буквами на упаковке, чтобы было видно всем и сразу.

Дмитрий Акимов оценил молочный креатив и заодно узнал, как это отразится на стоимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с Гордеевым перенос сроков маркировки молочных продуктов