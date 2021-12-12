Парамонов день: что можно и что нельзя делать 12 декабря

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 5 701

Православные верующие почитают память святого и еще 370 мучеников.

Парамонов день: что можно и что нельзя делать 12 декабря

Фото: petrpavl-shostka.church.ua, globallookpress.com /Jiang Kehong, /Philippe Lissac / Godong

Православная церковь почитает 12 декабря память святого Парамона и еще 370 мучеников. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История праздника

Парамон жил в третьем веке нашей эры при римском императоре-язычнике Декии. Управлять восточными областями страны он поставил Аквиана. Последний заточил в темницы 370 христиан, пытаясь заставить их отречься от веры и поклониться языческим богам.

Парамон увидел мучения собратьев по вере и открыто выступил с речью, обличающей жестокость Аквиана. После пыток его казнили вместе с 370 мучениками, в поддержку которых он выступил, пишет ytro.news.

Что можно делать 12 декабря:

На Руси в этот день было принято чистить крыши от снега. Однако делалось это не лопатами, а вениками и метлами. У этого ритуала было и практическое соображение — тяжелой лопатой можно было повредить крышу.

Также существовало поверье, что 12 декабря нужно забить гвоздь в нижнее бревно бани с западной стороны. Считалось, что это поможет парильщикам избежать болезней и защитит баню от порчи.

Что нельзя делать 12 декабря:

В Парамонов день были запрещены магические ритуалы, которые могут нанести кому-то вред. Например, кипячение ножей или чтение над ними специальных заклинаний, которые могли привести к болезни обидчика.

Также 12 декабря нельзя ссориться или ругаться. Кроме того, особую осторожность рекомендовалось проявить в денежных делах, чтобы не перехитрить самого себя.

Приметы:

  • Если в этот день метель заметет поля, то снег будет идти еще неделю до 19 декабря.
  • Если снега не будет, то ждали бесснежную и теплую зиму.
  • Багряная заря — к сильному ветру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что категорически нельзя делать перед зеркалом.

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