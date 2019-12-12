«Упала от бессилия»: Тодоренко восхитила Собчак своим шпагатом

Российская ведущая Регина Тодоренко стала гостьей YouTube-шоу своей коллеги Ксении Собчак. Журналистка побеседовала с супругой музыканта Влада Топалова о карьере, личной жизни, детях и планах на будущее. В процессе программы звезды путешествовали по Москве и продолжали свой разговор в различных локациях.

Часть съемок передачи прошла в зале для йоги. Знаменитости сделали несколько упражнений, которые были призваны помочь им расслабиться. Одним из них стал шпагат.

YouTube @ Ксения Собчак

Тодоренко с легкостью справилась с заданием тренера. Она тут же приняла нужную позу и восхитила своей безупречной гибкостью ведущую шоу. Собчак не стала скрывать, что у украинской теледивы отлично получилось выполнить сложный элемент.

«Я упала от бессилия», — иронично ответила на комплимент жена Топалова.

Сама Ксения попыталась повторить за светской львицей, однако настолько идеально выполнить шпагат не смогла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко посетовала на ошибку Forbes при измерении ее доходов.