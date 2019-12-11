  1. Пятый канал
  4. «Даже обидно!»: Тодоренко посетовала на ошибку Forbes при измерении ее доходов

«Даже обидно!»: Тодоренко посетовала на ошибку Forbes при измерении ее доходов

, 20:07 | Ниса Мурзанаева Видео 139

Телеведущая призналась, что заработала в Instagram больше 860 тысяч долларов, указанных изданием.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко утверждает, что зарабатывает в Instagram больше, чем 860 тысяч долларов в год. Именно такой доход знаменитости в соцсети указал журнал Forbes. О своем реальном заработке телеведущая поведала на шоу Ксении Собчак.

«Чуть меньше, чем у Ксении Анатольевны. Даже обидно, что так указали», — посетовала звезда.

Собчак, по данным издания, заработала в соцсети порядка 1,6 миллиона долларов. Обе телеведущие тщательно подходят к созданию рекламного контента. Регина Тодоренко рассказала собеседнице — прежде, чем рекламировать какой-либо продукт в Instagram, она тестирует его на себе.

«Прежде, чем что-либо прорекламировать, я всегда это пробую. Всем рассказываю, что на собственном опыте. Бывали у меня в начале рекламы, когда я по бартеру рекламировала какие-то шубы, не глядя: „Вот классная шуба, бери, покупай!“ — Как на рынке. Но сейчас я все более обдуманно делаю», — призналась знаменитость.

По словам Регины Тодоренко, больше всего она зарабатывает, снимаясь на телевидении. Также звезда рассказала о расценках на ее шоу для Youtube. Например, реклама, для которой нужно придумывать отдельный скетч и выделять для ее съемок день, обойдется рекламодателю в 1,5-2 миллиона рублей за программу. Звезда сообщила, что ее доходы позволяют ей тратить в месяц порядка пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко заняла вторую строчку в рейтинге Forbes по заработку в Instagram.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Как в ночь полнолуния привлечь деньги на осуществление мечты — совет астролога

Последние новости

20:51
Почему гирлянды могут вызывать эпилептические припадки — невролог
20:45
Стоимость внутренних авиаперелетов должна быть посильной для граждан — Путин
20:38
«Рапунцель!» Дочь Тимати покрасовалась в образе блондинки с длинными волосами
20:30
Скандальный памятник власовцам все-таки установят в Праге
20:22
«Будто Адам и Ева исходят из рая»: Рома Зверь вдохновил фанатов фото с женой
20:15
Пропавший антибиотик «Фортум» будет срочно поставлен в Россию

Сейчас читают

Звезда «Дома-2» Рита Керн в розовом белье показала упругие ягодицы
Как живет после выхода из колонии звезда «Дома-2» Анастасия Дашко
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]