«Даже обидно!»: Тодоренко посетовала на ошибку Forbes при измерении ее доходов

Регина Тодоренко утверждает, что зарабатывает в Instagram больше, чем 860 тысяч долларов в год. Именно такой доход знаменитости в соцсети указал журнал Forbes. О своем реальном заработке телеведущая поведала на шоу Ксении Собчак.

«Чуть меньше, чем у Ксении Анатольевны. Даже обидно, что так указали», — посетовала звезда.

Собчак, по данным издания, заработала в соцсети порядка 1,6 миллиона долларов. Обе телеведущие тщательно подходят к созданию рекламного контента. Регина Тодоренко рассказала собеседнице — прежде, чем рекламировать какой-либо продукт в Instagram, она тестирует его на себе.

«Прежде, чем что-либо прорекламировать, я всегда это пробую. Всем рассказываю, что на собственном опыте. Бывали у меня в начале рекламы, когда я по бартеру рекламировала какие-то шубы, не глядя: „Вот классная шуба, бери, покупай!“ — Как на рынке. Но сейчас я все более обдуманно делаю», — призналась знаменитость.

По словам Регины Тодоренко, больше всего она зарабатывает, снимаясь на телевидении. Также звезда рассказала о расценках на ее шоу для Youtube. Например, реклама, для которой нужно придумывать отдельный скетч и выделять для ее съемок день, обойдется рекламодателю в 1,5-2 миллиона рублей за программу. Звезда сообщила, что ее доходы позволяют ей тратить в месяц порядка пяти миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко заняла вторую строчку в рейтинге Forbes по заработку в Instagram.