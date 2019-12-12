Киану Ривза всем! «Матрица 4» выйдет в один день с «Джоном Уиком 4»

Студия Warner Bros. объявила дату выхода четвертой части фильма «Матрица». В кинотеатрах картину можно будет увидеть 21 мая 2021 года.

В съемках новой «Матрицы» примут участие главные звезды оригинальной трилогии. В частности, актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс — Нео и Тринити соответственно. За сценарий и постановку ленты отвечает Лана Вачовски (до смены пола Лоуренс Вачовски — Прим. ред). Съемки должны начаться в начале следующего года.

21 мая 2021 года также должна выйти в прокат четвертая часть фильма про киллера из Белоруссии «Джон Уик». Главную роль, как и в предыдущих трех фильмах, исполнит Киану Ривз. Информации об участии в ней Кэрри-Энн Мосс пока нет. Лоуренс Фишборн, исполнитель роли Морфеуса в «Матрице», снялся во второй и третьей частях «Джона Уика».

Warner Bros. также раскрыла дату премьеры фильма «Флэш» по комиксам DC. Экранизация должна выйти на экраны 1 июля 2022 года.

Как сообщал 5-tv.ru, первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году. В двадцатилетний юбилей фантастический блокбастер вышел в 4D-формате.