Фильм «Матрица» выйдет в 4D-формате в двадцатилетний юбилей

Фантастический блокбастер «Матрица» в этом году празднует сразу два юбилея. С момента выхода фильма на экраны прошло ровно двадцать лет, а также исполнитель главной роли Киану Ривз отмечает 55-летие.

Киностудия «Маурис Филм» сделает подарок всем поклонникам Нео и выпустит фильм в современном 4D-формате. Фанаты смогут оказаться по ту сторону «Матрицы» в буквальном смысле этого слова.

Цымбалюк-Романовская показала архивное фото себя первоклассницы

Картина вновь выйдет в российский прокат 14 октября 2019 года спустя 20 лет после исторического старта. «Премьеру» планируется показать по всей стране, точное количество кинотеатров пока неизвестно.

Первая часть фантастического блокбастера вышла в 1999 году. Фильм получил четыре премии «Оскар». В 2003 году в прокате появилось продолжение — «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киану Ривз исполнит роль Нео в четвертой «Матрице».