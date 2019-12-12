Эммануил Виторган отправился на гастроли в компании маленькой дочери

Российский актер театра и кино Эммануил Виторган опубликовал трогательный семейный снимок в своем Instagram-аккаунте. В компании супруги Ирины и полуторагодовалой дочери Этель, он отправился на гастроли в Петербург, чтобы играть в мюзикле, поставленном по повести Чехова «Драма на охоте».

«Едем в Питер. ДК Выборгский. Премьера! „Хищники“», — подписал пост мужчина.

В комментариях решил поддержать коллегу актер Михаил Богдасаров.

«Счастье, что Этель вкушает с младенчества все радости гастрольной жизни», — написал он.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Народный артист РФ любит проводить время с семьей и не желает ни на минуту разлучаться со своими близкими. Однако в поездку он все-таки не взял младшую дочь Клару, которой недавно исполнилось только три месяца. Счастливый отец признается, что души не чает в малышке и порой подходит к ней спящей, чтобы проверить все ли с ней в порядке.

Поклонники не остались равнодушными к такому трогательному снимку и написали комплименты в адрес звездной семьи и дочери артиста.

«Какая счастливая семья!!! Вы лучшие!!!»;

«Малышка — чудо!!!»;

«Эта девочка — чудо чудное», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эммануил Виторган в День матери показал поклонникам маленьких дочек.