Эммануил Виторган в День матери показал поклонникам маленьких дочек

Эммануил Виторган в День матери опубликовал на своей странице в Instagram семейный снимок. На фото 79-летний молодой отец запечатлен с 57-летней женой Ириной и маленькими дочками: полуторагодовалой Этель и трехмесячной Кларой.

«Поздравляем всех мамочек с Днем мамы! Спасибо нашим докторам Кодзоеву Зауру Магомедовичу и Серебренниковой Кларе Георгиевне за этот День!» — написал под фотографией народный артист РФ.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Поклонники Виторгана умиляются снимку и пытаются разглядеть, на кого похожи малышки.

«Ну, милашки детки!»

«Счастья и здоровья крепкого вам, вашей молодой мамочке! От всей души! Девочкам здоровья крепкого!»

«Какой осмысленной глубокий взгляд у девочек!»

«Самая маленькая — копия старшего братика».

«Наоборот, старшая — копия брата», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики подозревают, что Эммануил Виторган и Ирина Млодик пользовались услугами суррогатной матери, и даже называют сумму, в которую обошлось паре рождение ребенка, хотя после появления первой дочери супруга артиста утверждала, что родила девочку сама.