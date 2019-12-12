«Росконтроль» проверил крабовые палочки российского производства

Эксперты частной организации «Росконтроль» изучили рынок крабовых палочек в России. Специалистами была проверена продукция четырех производителей: «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». Результатами исследования компания поделилась на официальном сайте.

Выяснилось, что во всех образцах крабовых палочек содержание белка ниже стандартов, установленных российским законодательством. При этом в продукции производителей «А’Море» и «Санта Бремор» белка даже меньше, чем указано на маркировках.

В крабовых палочках от Vici и «Санта Бремор» содержание крахмала в составе превышает норму. На маркировках также указаны недостоверные данные.

Эксперты определили, что в крабовых палочках «А’море» и «Санта Бремор» превышено содержание кислоты, которая отвечает за усиление вкуса. В продукции «Русского моря» специалисты выявили чересчур сильный запах ароматизатора.

По результатам проверки, все крабовые палочки были признаны безопасными для употребления в пищу. Однако продукция производителей «А’море» и «Санта Бремор» была добавлена «Росконтролем» в черный список. Палочки от компании Vici эксперты зачислили в перечень товаров, к которым есть замечания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять из шести проверенных «Росконтролем» куриных бедер опасны для здоровья.