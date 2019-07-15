Пять из шести проверенных Роскачеством куриных бедер опасны для здоровья

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Содержание микробов в некоторых из образцов продукции превышает в 30 раз. В одном найдена сальмонелла.

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Фото, видео : digifoodstock.com, Klaus Wagenhäuser, Frans Lanting / www.globallookpress.com

Куриные бедра — едва ли не самый востребованный российским потребителями продукт. Эксперты Росконтроля решили исследовать образцы продукции популярных брендов на предмет безопасности куриного мяса. Итоги оказались удручающими. Из шести протестированных образцов только один оказался качественным.

Как сообщает ФАН, проверке подверглась продукция под марками «Петруха», «Троекурово», Servilux, «Ржевское подворье», «Каждый день» и «Ясные зори».

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Во всех, кроме курятины под маркой «Каждый день» во всех образцах обнаружено повышенное содержание микробов. Причем в «Петрухе» и «Ржевском подворье» допустимая норма была превышена в 30 раз, в «Троекурово» — в 24 раза. Куриные бедра от «Троекурово» оказались еще и банально несвежими, а в первых двух обнаружены сальмонелла и бактерии кишечных палочек.

А вот следов антибиотиков, чего часто опасаются потребители, ни в одном из шести образцов обнаружено не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах проверки Роскачеством мультизернового хлеба.

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