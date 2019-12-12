Видео с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», где случился пожар

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», где произошел пожар. Пламя вспыхнуло в энергоотсеке судна во время сварочных работ в доке в Мурманске. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Как видно на эксклюзивных кадрах с места ЧП, с верхней палубы судна идет густой дым. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в Мурманскую областную клиническую больницу имени Баяндина, трое госпитализированы в ГОБУЗ Мурманский областной клинический многопрофильный центр, и еще двое обслуживаются бригадой скорой медицинской помощи.

В ликвидации происшествия задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске все работники были эвакуированы.