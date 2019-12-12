Судьба одного человека остается неизвестной после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате ЧП, однако двоих из них удалось найти живыми.

На данный момент не найден только один рабочий, который находился в очаге возгорания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

В ликвидации происшествия задействованы силы и средства двух управлений МЧС в Заполярье. По предварительным данным, пламя вспыхнуло в энергоотсеке судна во время сварочных работ.

По данным Минобороны, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что работники были эвакуированы после пожара на авианесущем крейсере.