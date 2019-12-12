Россия объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства Германии в Москве. Об этом сообщили в российском МИДе. Дипломатам предписано покинуть страну в течение недели.

Как сказано, это зеркальный ответ на выдворение сотрудников российского посольства в Берлине. Послу ФРГ выразили решительный протест.

Дипскандал между Москвой и Берлином разгорелся после того, как в Германии летом был убит террорист, бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили. По данным немецкого МИДа, российская сторона недостаточно содействовала в расследовании.

В нашем МИДе эти данные назвали домыслами. Высылку дипломатов Москва посчитала недружественным и безосновательным шагом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал зеркально ответить на высылку дипломатов из ФРГ.