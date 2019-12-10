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  4. Путин: Москва зеркально ответит на высылку дипломатов из ФРГ

Путин: Москва зеркально ответит на высылку дипломатов из ФРГ

, 3:42 | Сергей Зеленский Видео 14

Президент РФ назвал некорректным решение германских властей, основанное на неподтвержденной информации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Москва готова зеркально ответить на высылку российских дипломатов из Берлина после обвинения в якобы недостаточном участии России в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в германской столице. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Глава российского государства назвал решение властей ФРГ некорректным и принятым на основании предварительных соображений.

Путин выразил уверенность в том, что взаимная высылка дипломатов не приведет к ухудшению отношений между обеими странами.

4 декабря МИД Германии объявил двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата. Прокуратура ФРГ заявила, что Россия якобы причастна к убийству гражданина Грузии в Берлине. В Москве на различных уровнях подобные высказывания отвергают.

Установлено, что Хангошвили был связующим звеном действующих на Северном Кавказе лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева. Позднее было опубликовано видео, доказывающее, что Хангошвили действительно был террористом и имел связи с главарями бандитского подполья.

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