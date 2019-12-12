Путин принял отставку губернатора Иркутской области

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Вместо него временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, занимавший пост заместителя главы МЧС РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент РФ Владимир Путин свои указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области, — сказал представитель Кремля. — Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым».
Левченко был назначен главой региона 2 октября 2015 года. С 18 января 2000 по 1 октября 2015-го он был депутатом Государственной думы III, V и VI созывов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что общественники обрушились с жесточайшей критикой на чиновников Иркутской области. Спустя несколько месяцев после наводнения тысячи пострадавших жителей не могут получить обещанные выплаты. В ходе журналистского расследования было установлено, что строительством новых объектов, проведением экспертиз, устранением последствий паводков занимаются компании, приближенные к губернатору Левченко.