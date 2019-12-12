  1. Пятый канал
  4. МРОТ с 2020 года вырастет на 850 рублей

МРОТ с 2020 года вырастет на 850 рублей

, 15:33 | Сергей Зеленский Видео 54

Увеличение выплаты коснется около 3,2 миллиона работников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Госдума одобрила повышение с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму за II квартал текущего года.

На данный момент действует размер МРОТ 11 тысяч 280 рублей.

Увеличение выплаты коснется около 3,2 миллиона работников, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, отмечает RT.

На практике МРОТ будет расти в регионах по-разному, а 850 рублей станет минимальной доплатой. Например, с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате эта сумма в Чукотском автономном округе составит порядка 2 550 рублей.

Механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения был введен по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повышение МРОТ с 1 января отразится на жизни россиян.

Читайте также

63.23
-0.34 70.43
-0.03
ТОП-10 женских имен, обладательницы которых притягивают мужчин, как магнит

Последние новости

16:55
Флешмоб: танцоры используют вместо шеста поручни в московском метро
16:39
Причину пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» будет выяснять комиссия
16:35
Нацполиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
16:19
Уголовное дело возбуждено по факту угроз жизни сыну Плющенко и Рудковской
16:06
Владимир Путин поздравил Жириновского с грядущим юбилеем ЛДПР
15:51
«Такие водятся в Армении» Алена Свиридова показала своего возлюбленного фанатам

Сейчас читают

ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год
Рыбы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]