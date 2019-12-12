МРОТ с 2020 года вырастет на 850 рублей

Госдума одобрила повышение с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей — до 12 тысяч 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму за II квартал текущего года.

На данный момент действует размер МРОТ 11 тысяч 280 рублей.

Увеличение выплаты коснется около 3,2 миллиона работников, половина из которых занята в государственных и муниципальных учреждениях, отмечает RT.

На практике МРОТ будет расти в регионах по-разному, а 850 рублей станет минимальной доплатой. Например, с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате эта сумма в Чукотском автономном округе составит порядка 2 550 рублей.

Механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения был введен по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повышение МРОТ с 1 января отразится на жизни россиян.