Как повышение МРОТ с 1 января отразится на жизни россиян

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится на 850 рублей с 1 января 2020 года. Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении его рост с 11 тысяч 280 рублей до 12 тысяч 130 рублей. С одной стороны, это приведет к увеличению доходов россиян, а с другой, к росту штрафов.

Что такое МРОТ

МРОТ привязан к прожиточному минимуму: он не может быть ниже него. В разных регионах показатель отличается в зависимости от районных коэффициентов и процентных надбавок. Например, в южных регионах рост будет на 850 рублей, а в Чукотском автономном округе — на две с половиной тысячи рублей.

Увеличение МРОТ должно затронуть больше трех миллионов россиян, половина из которых работают в госучреждениях. Реализация нового закона обойдется почти в 21 миллиард рублей, из которых около шести выделит федеральный бюджет.

Вслед за МРОТ вырастут разные выплаты и штрафы

Закон гласит, что зарплата в России не может быть меньше МРОТ. Следовательно, у ряда россиян доходы должны увеличиться. Вслед за ними вырастут и разные выплаты. Например, пособия по временной нетрудоспособности, родам и беременности, уходу за ребенком и другие.

По всей стране реальные располагаемые доходы должны увеличиться на 0,1-0,3%, подсчитали ранее в правительстве. Последние пять лет этот показатель снижался, пишет aif.ru.

Также вырастут самые разные налоги, штрафы и пени. Например, за нарушение правил дорожного движения и «мелкое» хулиганство.

Ранее 5-tv.ru писал, кого затронет повышение МРОТ.