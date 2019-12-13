Наталья Подольская раздразнила поклонников сексуальным танцем и своими длинными ногами. Видео, восхитившим фолловеров, артистка поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре Наталья в коротком черном наряде поднимается по лестнице, покачивая бедрами. В следующем ролике артистка исполняет соблазнительный танец со стулом. Подольская протаскивает его за собой в центр помещения, кружится вокруг него, а потом садится на стул.

Певица кокетливо поводит плечами и закидывает ногу на ногу. После этого Наталья вприпрыжку покидает кадр. Фото в этом же наряде звезда разместила в основной ленте профиля. Поклонники, наконец-то получившие возможность обсудить внешний вид артистки в комментариях, буквально завалили девушку комплиментами.

«Ножки — гордость Наташки!»

«Классные ножки — и носки не нужны.»

«Наташа, вы хорошенькая», — восторгаются фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Подольская в одном жакетике раззадорила фанатов.