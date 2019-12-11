Наталья Подольская опубликовала снимок в довольно откровенном наряде, передает портал «Утро.ру».

Певица предстала перед в своем Instagram в розовом жакетике и едва различимых коротких шортках.

В описании к фото сама Подольская обратила внимание поклонников на отсутствие другой части ее гардероба. Жена Владимира Преснякова пожаловалась, что у нее утащили носки.

Instagram @nataliapodolskaya

Некоторые пользователи попросили артистку надеть юбку и предположили, что вместе с носками у нее украли и то, что было выше.

«Похоже юбку тоже утащили, не стыдно такое фото выставлять?» — написали пользователи.

За любимицу вступились ее фанаты. Недовольным объяснили, что с такой фигурой Наталья может позволить себе сниматься в чем пожелает.

«Заколебали вы со своими комментариями „юбку, трусы…“! Собрались тут „культурные“! Наталья — крутая девушка, и живет, как хочет. И с чего ей должно быть стыдно?!»

«Пишут: „не стыдно фото выставлять без юбки“? В смысле, „не стыдно“? Вы видели ее фигуру? И, между прочим, фото не вульгарное, а красивое»;

«Какая ты красивая, Наталья!» — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Подольская и Пресняков разыграли фанатов в Instagram забавным видео.