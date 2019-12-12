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Штрафы за превышение средней скорости могут отменить

, 21:45 | Сергей Зеленский Видео 57

Соответствующий законопроект одобрила Госдума.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе

Госдума приняла законопроект, который запрещает выписывать штрафы для водителей автомобилей, превысивших среднюю скорость. По мнению депутатов, в некоторых регионах автомобилисты стали получать денежные взыскания за так называемое движение со средней скоростью, которая измеряется с помощью автоматических комплексов, пишет ФАН.

Авторы документа пояснили, что так как в российском законодательстве отсутствует термин «средняя скорость», соответственно ее отображение не может быть корректным.

«Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо», — отмечается в пояснительной записке.

В документе рекомендуется внести поправку в статью Кодекса об административных правонарушениях «Превышение установленной скорости движения» о том, что привлечение к ответственности будет допустимо только в том случае, если скорость была зафиксирована «в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время».

В свою очередь глава МВД России Владимир Колокольцев в начале декабря высказался против понижения ненаказуемого порога превышения скорости на дорогах с двадцати до десяти километров в час.

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