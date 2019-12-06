Колокольцев: МВД против снижения допустимого лимита превышения скорости

МВД России против понижения ненаказуемого порога превышения скорости на дорогахс двадцати до десяти километров в час. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он пояснил, что эта инициатива исходит не от МВД, и на заседании правительственной комиссии, посвященной этому вопросу, состоявшейся еще в начале 2019 года, министерство выступило против такого нововведения, сообщает РИА Новости.

Кроме того Владимир Колокольцев заявил, что выступает за увеличение разрешенной скорости на российских автомагистралях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство транспорта поддержало идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час. Одновременно составляется список федеральных трасс, на которых скоростной режим планируется повысить.