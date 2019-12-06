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Колокольцев: МВД против снижения допустимого лимита превышения скорости

, 16:46 | Светлана Александрова 36

Нештрафуемый порог превышения скорости на российских дорогах хотят снизить с двадцати до десяти километров в час.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, Александр Казаков, Алексей Майшев

МВД России против понижения ненаказуемого порога превышения скорости на дорогахс двадцати до десяти километров в час. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он пояснил, что эта инициатива исходит не от МВД, и на заседании правительственной комиссии, посвященной этому вопросу, состоявшейся еще в начале 2019 года, министерство выступило против такого нововведения, сообщает РИА Новости.

Кроме того Владимир Колокольцев заявил, что выступает за увеличение разрешенной скорости на российских автомагистралях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство транспорта поддержало идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час. Одновременно составляется список федеральных трасс, на которых скоростной режим планируется повысить.

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