Тело погибшего найдено после пожара на «Адмирале Кузнецове»

Один из троих пропавших без вести при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» найден погибшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Северного флота.

Еще один человек, о местонахождении которого до настоящего момента было неизвестно, вышел на связь — в момент ЧП его на корабле не было.

Пожар на «Адмирале Кузнецове», по предварительным данным, возник 12 декабря из-за сварочных работ. В момент инцидента корабль находился на мурманском судостроительном заводе «Звездочка». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены штатные спасательные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».