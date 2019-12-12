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Тело погибшего найдено после пожара на «Адмирале Кузнецове»

, 21:55 | Сергей Зеленский Видео 149

Медпомощь в результате ЧП на авианесущем крейсере понадобилась десяти военнослужащим.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов, 5-tv.ru

Один из троих пропавших без вести при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» найден погибшим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Северного флота.

Еще один человек, о местонахождении которого до настоящего момента было неизвестно, вышел на связь — в момент ЧП его на корабле не было.

Пожар на «Адмирале Кузнецове», по предварительным данным, возник 12 декабря из-за сварочных работ. В момент инцидента корабль находился на мурманском судостроительном заводе «Звездочка». Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены штатные спасательные команды корабля из числа военнослужащих, хорошо ориентирующихся во внутреннем корабельном пространстве крейсера.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

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