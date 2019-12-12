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Список пострадавших при пожаре на авинесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

, 14:49 | Карина Бернтгольц Видео 138

По предварительным данным, число людей, получивших травмы в результате ЧП, возросло до десяти.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов, 5-tv.ru

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», согласно последней информации, увеличилось до десяти человек. 5-tv.ru публикует список получивших травмы в результате ЧП. На данный момент все они доставлены в медицинские учреждения.

Список пострадавших:

1. Боровков С. — 1985 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу имени Баяндина;
2. Чанаев И. — 1988 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;
3. Беляев И. 1988 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;
4. Меженцев Н., 1999 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;
5. Заварзин В., 1899 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;
6. Брюшинин М., 1992 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;
7. Барковский Д., 1990 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;
8. Афанасьев Р., 1984 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
9. Толмачев Р., 1992 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;
10 Марянин П., 1984 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске все работники были эвакуированы.

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