Список пострадавших при пожаре на авинесущем крейсере «Адмирал Кузнецов»

Число пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», согласно последней информации, увеличилось до десяти человек. 5-tv.ru публикует список получивших травмы в результате ЧП. На данный момент все они доставлены в медицинские учреждения.

Список пострадавших:

1. Боровков С. — 1985 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу имени Баяндина;

2. Чанаев И. — 1988 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;

3. Беляев И. 1988 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;

4. Меженцев Н., 1999 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;

5. Заварзин В., 1899 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;

6. Брюшинин М., 1992 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;

7. Барковский Д., 1990 года рождения, госпитализирован в Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;

8. Афанасьев Р., 1984 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;

9. Толмачев Р., 1992 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр;

10 Марянин П., 1984 года рождения, госпитализирован в Мурманский областной клинический многопрофильный центр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске все работники были эвакуированы.