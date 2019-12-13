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«Сама нежность»: вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников

, 4:06 | Анастасия Игонина Фото 131

Актриса опубликовала в социальной сети фото со светского мероприятия.

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Екатерина Шпица поделилась новым стильным образом со светского мероприятия. Актриса опубликовала в Instagram фото с церемонии вручения кинопремии.

Как объяснила артистка, она участвовала в объявлении номинации «Актер года» — победа досталась Александру Петрову. Отдельно Шпица отметила, что для ее получившего статуэтку коллеги уходящий год стал по-настоящему плодотворным. Однако фолловеров Екатерины на свежих снимках куда больше заинтересовала она сама.

Instagram @katerinashpitsa

На мероприятие звезда пришла в молочно-белом силуэтном платье в пол с V-образным декольте. Завершили образ крупные украшения — колье аналогичной вырезу формы и массивный браслет.

«Катя, как всегда, безупречный образ в копилку!»

«Стильное платье.»

«Вы сама нежность!»

«Потрясающая актриса и божественная красавица», — оценили пользователи выбор наряда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица выложила уютное фото на кровати.

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