«Сама нежность»: вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников

Екатерина Шпица поделилась новым стильным образом со светского мероприятия. Актриса опубликовала в Instagram фото с церемонии вручения кинопремии.

Как объяснила артистка, она участвовала в объявлении номинации «Актер года» — победа досталась Александру Петрову. Отдельно Шпица отметила, что для ее получившего статуэтку коллеги уходящий год стал по-настоящему плодотворным. Однако фолловеров Екатерины на свежих снимках куда больше заинтересовала она сама.

Instagram @katerinashpitsa

На мероприятие звезда пришла в молочно-белом силуэтном платье в пол с V-образным декольте. Завершили образ крупные украшения — колье аналогичной вырезу формы и массивный браслет.

«Катя, как всегда, безупречный образ в копилку!»

«Стильное платье.»

«Вы сама нежность!»

«Потрясающая актриса и божественная красавица», — оценили пользователи выбор наряда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шпица выложила уютное фото на кровати.