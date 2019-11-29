Шпица выложила уютное фото на кровати

Екатерина Шпица поделилась в Instagram уютным снимком, пишет Utro.ru. Девушка лежит на просторной белоснежной кровати в теплом вязаном свитере. Однако фото не домашнее — актриса сделала его в московском отеле. Легкий макияж добавил образу артистки естественности и нежности.
На другом фото Екатерина сыграла на контрасте. Шпица стоит на подоконнике, за окном номера открывается вид на столицу. Платье в мелкую полоску с глубоким декольте в комбинации с аккуратными шпильками делает актрису дерзкой и еще более привлекательной.
Под фотографией Екатерина призналась, что любит иногда сбегать из дома и проводить время в отелях — это помогает ей отдохнуть.
«Побыть рядом с возлюбленным или наедине со своими мыслями и планами, забыв о быте, оставив детей с няней или бабушкой — это классный метод перезагрузки!» — написала Шпица.
Поклонники актрисы не оставили ее без внимания и комплиментов.
«Ты просто огонь»;
«Очень классные фотки получились»;
«Богиня»;
«Женился бы», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Катерина Шпица устроила подписчикам разбор полетов.