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Шпица выложила уютное фото на кровати

, 17:33 | Алиса Старжевская Фото 2 485

Актриса призналась, что любит иногда сбегать из дома и проводить время в отелях.

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Екатерина Шпица поделилась в Instagram уютным снимком, пишет Utro.ru. Девушка лежит на просторной белоснежной кровати в теплом вязаном свитере. Однако фото не домашнее — актриса сделала его в московском отеле. Легкий макияж добавил образу артистки естественности и нежности.

Instagram @katerinashpitsa

На другом фото Екатерина сыграла на контрасте. Шпица стоит на подоконнике, за окном номера открывается вид на столицу. Платье в мелкую полоску с глубоким декольте в комбинации с аккуратными шпильками делает актрису дерзкой и еще более привлекательной.

Instagram @katerinashpitsa

Под фотографией Екатерина призналась, что любит иногда сбегать из дома и проводить время в отелях — это помогает ей отдохнуть.

«Побыть рядом с возлюбленным или наедине со своими мыслями и планами, забыв о быте, оставив детей с няней или бабушкой — это классный метод перезагрузки!» — написала Шпица.

Поклонники актрисы не оставили ее без внимания и комплиментов.

«Ты просто огонь»;

«Очень классные фотки получились»;

«Богиня»;

«Женился бы», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Катерина Шпица устроила подписчикам разбор полетов.

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