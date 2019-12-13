Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь поделилась с подписчиками радостями жизни новоиспеченной мамы. 23-летняя модель показала процесс убаюкивания двухмесячного сына Ратмира.

Девушка в полутьме укачивает малыша на руках и буквально светится от счастья.

«Засыпает крош», — подписала она видео в сторис Instagram.

Анастасия уже демонстрировала, как пеленает Ратмира, называя его «самым сладким пирожком». Но в основном счастливые родители зовут сынишку «Тимурычем».

Тимати и Настя начали встречаться в 2015 году, а 16 октября этого года у них родился Ратмир. У музыканта от предыдущих отношений с Аленой Шишковой подрастает пятилетняя дочь Алиса, которая без ума от своего братика.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска.