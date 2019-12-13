  1. Пятый канал
  4. «Засыпает крош»: Решетова нежно убаюкивает сына Тимати — видео

«Засыпает крош»: Решетова нежно убаюкивает сына Тимати — видео

, 8:00 | Сергей Зеленский Видео 14

23-летняя новоиспеченная мамочка светится от счастья.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова вновь поделилась с подписчиками радостями жизни новоиспеченной мамы. 23-летняя модель показала процесс убаюкивания двухмесячного сына Ратмира.

Девушка в полутьме укачивает малыша на руках и буквально светится от счастья.

«Засыпает крош», — подписала она видео в сторис Instagram.

Анастасия уже демонстрировала, как пеленает Ратмира, называя его «самым сладким пирожком». Но в основном счастливые родители зовут сынишку «Тимурычем».

Тимати и Настя начали встречаться в 2015 году, а 16 октября этого года у них родился Ратмир. У музыканта от предыдущих отношений с Аленой Шишковой подрастает пятилетняя дочь Алиса, которая без ума от своего братика.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Тимати подарил Решетовой новый пикап от Илона Маска.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

8:00
«Засыпает крош»: Решетова нежно убаюкивает сына Тимати — видео
7:55
Названы имена спортсменов года по версии Минспорта РФ
7:47
«Утонченная и нежная»: Зара в роскошном наряде пленила фанатов своей красотой
7:44
Кто и зачем хочет взять под опеку скульптуру знаменитого зайца у Петропавловской крепости
7:36
Длинноногая Подольская сексуально станцевала в коротком платьице — видео
7:30
В российских поездах предложили создать курилки

Сейчас читают

Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год
«Вылитая мамуля»: Лиза Галкина примерила образ Аллы Пугачевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]