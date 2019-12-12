Обвиненную в совращении подростка модель Анну Лисовскую выпустили из СИЗО

Модель Анна Лисовская спустя полтора года выпущена из одного из московских СИЗО. Об этом 5-tv.ru сообщила мать девушки Ирина.

В 2016 году Анна обвинила сына бизнесмена Константина Шарыго Александра в избиении и изнасиловании. 24 летний мужчина был арестован и провел почти год в СИЗО. При это девушка заявляла, что даже находясь в заключении, он продолжал ей угрожать.

Однако затем проблемы с законом начались и у нее самой. Шарыго-старший обвинил Лисовскую в попытке совратить его младшую несовершеннолетнюю дочь, которой модель якобы отправляла порнографические снимки.

Тем не менее следствие не нашло достаточных доказательств для доведения дела до суда, а срок содержания под стражей истек.

В настоящее время мать девушки находится в Екатеринбурге, но в ближайшее время вылетит в столицу, чтобы наконец повидаться с дочерью.

«Мне очень приятно, я просто сама не могу отойти от такого приятного шока, потому что мы прожили страшные почти 1,5 года, в вечных угрозах, мотаниях, ужасных проблемах, которые нам навязали Шарыго. Я знала, что правда восторжествует, Аню отпустят», — поделилась женщина эмоциями.

В апреле белорусский суд признал виновным россиянина Александра Шарыго в хранении и перевозке наркотиков через границу республики. Сын олигарха получил три года колонии усиленного режима. У него также конфисковали автомобиль Mercedes AMG CLA 45, в котором и были обнаружены запрещенные вещества.