Пассажирку такси обстреляли и ограбили на 300 тысяч рублей в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на Чонгарском бульваре на юге столицы.

Неизвестные в масках остановили автомобиль такси, устроив стрельбу. После чего злоумышленники разбили стекла машины и отобрали у девушки деньги. Нападавшие скрылись с места происшествия на Hyundai Solaris.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск предполагаемых преступников. В Москве введен план «Перехват».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные отобрали у мужчины 30 миллионов рублей возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Трое нападавших применили оружие — по предварительным данным, травматическое.