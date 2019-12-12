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Пассажирку такси обстреляли и ограбили на 300 тысяч рублей в Москве

, 23:29 | Василий Заика Видео 90

Полиция ведет розыск злоумышленников. Введен план «Перехват».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, / Komsomolskaya Pravda, /Demian Stringer, Wikipedia.org

Пассажирку такси обстреляли и ограбили на 300 тысяч рублей в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел на Чонгарском бульваре на юге столицы.

Неизвестные в масках остановили автомобиль такси, устроив стрельбу. После чего злоумышленники разбили стекла машины и отобрали у девушки деньги. Нападавшие скрылись с места происшествия на Hyundai Solaris.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск предполагаемых преступников. В Москве введен план «Перехват».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные отобрали у мужчины 30 миллионов рублей возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Трое нападавших применили оружие — по предварительным данным, травматическое.

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