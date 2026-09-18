Путин: Киев не спешит проводить выборы, но пытается помешать России

Украина не торопится проводить выборы, но при этом предпринимает попытки помешать России организовать свои. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Этот насквозь коррумпированный режим — он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато. Украинская верхушка не спешит проводить выборы, как известно, но и нам пытаются помешать», — сказал он.

Путин также обратил внимание на то, что некоторые западные политики называют Украину защитницей европейских ценностей и демократии, не учитывая ситуацию с выборами внутри страны.

На днях лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине невозможно, поскольку около девяти миллионов граждан находятся за пределами страны. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2025 году число беженцев оценивалось в 5,9 миллиона человек, еще 3,7 миллиона имели статус внутренне перемещенных лиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление и отметила, что Киев активно пытался сорвать за рубежом организацию выборов в Госдуму, но, потерпев неудачу, перешел к попыткам «нагадить». По ее словам, успешная работа выборных институтов России уже который год не дает покоя «шайке на Банковой», из-за чего они продолжают давить на россиян и представительства РФ за границей.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший член Сената Чили Алехандро Наварро Брэйн назвал российские выборы торжеством демократии в ходе пресс-конференции в Избиркоме Кемеровской области. За голосованием в Кузбассе наблюдают восемь специалистов из разных стран, включая Гватемалу, Аргентину, Доминиканскую Республику, Словакию, Уругвай и Чили.

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