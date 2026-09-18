Появились кадры: аттракцион остановился на ВДНХ, застряли 14 человек
Среди оказавшихся в сложной ситуации посетителей были дети.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
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На аттракционе в Москве застряли 14 человек
На территории ВДНХ в Москве произошел инцидент на аттракционе «Стратосфера». Во время работы конструкции оказались заблокированы 14 человек, в том числе восемь детей. Об этом сообщили в информационной службе выставочного комплекса.
По предварительным данным, посетители не могли самостоятельно покинуть аттракцион. Сотрудники ВДНХ подтвердили информацию о произошедшем.
На месте выясняются обстоятельства инцидента. Информация о состоянии людей и причинах остановки аттракциона уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как несовершеннолетняя девушка выпала из кабины аттракциона в Парке культуры и отдыха. Она отделалась травмами, ей сразу помогли врачи. Инцидент произошел в Якутске. По факту случившегося была проведена проверка правоохранителями из городской прокуратуры.
Также 5-tv.ru рассказывал о несчастном случае, произошедшем в Индии. Там посетительница ярмарки лишилась части кожи на голове, ее волосы затянуло в колесо обозрения. Женщина каталась на аттракционе, когда ее волосы попали во вращающийся с большой скоростью подшипник, расположенный за сиденьем. К счастью, рядом находились полицейские, они быстро остановили аттракцион. Пострадавшую быстро сняли с колеса и доставили в больницу.
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