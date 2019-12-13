Андреев день: почему 13 декабря нежелательно принимать гостей?

В пятницу, 13 декабря, православные верующие чтят память апостола Андрея Первозванного. В Евангелии от Иоанна значится, что именно он был первым призван Христом.

Родился будущий святой в Галилее, в городе Вифсаиде. С юных лет Андрей был намерен посвятить себя служению Богу. Поэтому, повзрослев, молодой мужчина отказался вступать в брак и сохранял целомудрие.

Апостол Андрей стал первым из учеников Иисуса Христа и привел в веру своего брата Симеона, ставшего впоследствии апостолом Петром. День памяти святого в народе называют Андреем осенним или Андреевым днем.

Что можно делать 13 декабря

Андрей Первозванный считается покровителем рыбаков и моряков. Поэтому 13 декабря верующие, в окружении которых есть представители таких профессий, посещают церковь и молятся апостолу, прося защитить тех, кто ходит в море.

По традиции, в Андреев день накрывают сытный стол. Поскольку праздник выпадает на Рождественский пост, излишеств в меню быть не должно — предполагается употребление горячей пищи без масла. Однако те, кто не придерживается поста, могут позволить себе в этот день рыбные блюда.

Чего нельзя делать 13 декабря

В этот день строжайше запрещено шить, ткать и прясть — на Руси верили, что так можно запутать рыболовные сети Андрея Первозванного и вызвать его немилость.

Считалось, что в этот день особую силу набирает нечистая сила, поэтому категорически не рекомендовалось покидать дом. По этой же причине плохой приметой было пускать в дом гостей — даже если это близкие и хорошо знакомые вам люди.

Приметы на 13 декабря

Выпавший на Андрея снег может до самого апреля лежать.

Кошка особенно старательно вылизывается — погода будет холодной и ясной.

Облака быстро и низко плывут — к стуже.

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