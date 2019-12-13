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  4. Николай Басков в образе голубого джинна призвал всех «потереть его лампу» — видео

Николай Басков в образе голубого джинна призвал всех «потереть его лампу» — видео

, 7:00 | Василий Заика Видео 1 817

«Золотой голос России» пообещал подписчикам исполнить все желания.

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Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov

Николай Басков в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис опубликовал короткий видеоролик, на котором предстал перед подписчиками в образе джинна. «Золотой голос России» пообещал подписчикам исполнить любые желания.

«Я исполню любые твои желания. Тебе только надо потереть мою лампу, и вся твоя жизнь превратится в сказку!» — говорит низким голосом Николай Басков.

Instagram @nikolaibaskov

Во второй части ролика певец вместе с солистками группы «Фабрика» кокетливо позирует перед фотографами.

Многочисленные поклонники знаменитости пришли в восторг от его «лука» и отметили, что их любимец потрясающе красив.

«Вы просто потрясный! Вы вошли в мою жизнь навсегда!»

«От сторис уже под столом от смеха! В любом образе шикарен!»

«Какой забавный джинн получился!»

«Очень неожиданно! Потеряла дар речи…» — пишут фанаты Николая Баскова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Николай Басков о травле Софии Ротару.

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