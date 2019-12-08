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«Мы останемся без будущего»: Басков о травле Софии Ротару

, 15:01 | Алиса Старжевская Видео 41

После 50 лет отданных сцене, певицу и ее выступления просят бойкотировать.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Народная артистка СССР София Ротару тяжело переживает травлю, развернувшуюся вокруг нее из-за ее приезда в Россию. Об этом рассказал коллега Ротару Николай Басков, пишет URA.RU.

«Золотой голос России» признался журналистам, что артитска всегда старалась быть вне политики. Но сейчас все заслуги певицы перед советской и российской эстрады пытаются перечеркнуть какие-то люди.

«Когда я ей звонил, она была просто подавлена. Какие-то люди в один момент захотели перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это неправильно», — рассказал Басков.

Он подчеркнул, что нужно уважительно относиться к прошлому, иначе у современного поколения нет будущего.

Уроженка Украины София Ротару, которая в 2018 году отказалась от выступлений в России из-за военного положения на родине, планирует вернуться с новогодними концертами и участвовать в российском концерте «Песня года», что вызвало шквал недовольства россиян. Позже, Ангелина Вовк призвала бойкотировать выступления Ротару в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ротару выступила на фестивале «Песня года».

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