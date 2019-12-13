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«Экзотическая богиня»: формы «русской Кардашьян» едва поместились в микро-бикини

, 9:00 | Ниса Мурзанаева Видео 1 394

25-летняя Анастасия Квитко покрасовалась в откровенном купальнике на пляже.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель 25-летняя Анастасия Квитко продолжает радовать подписчиков «горячим» контентом. На этот раз звезда опубликовала в Instagram видео, на котором продефилировала на пляже в мини-бикини. Откровенный купальник позволил подписчикам в очередной раз насладиться пышными формами и тонкой талией кумира.

Нестандартная внешность «русской Кардашьян» буквально свела поклонников с ума. Красочный ролик всего за сутки набрал почти миллион просмотров. Более тысячи восхищенных фанатов оставили под публикацией восторженные комментарии.

«Выглядите великолепно!»

«Для нас, ваших поклонников, лучший подарок — это увидеть вас»;

«Великолепная экзотическая богиня»;

«Люблю тебя, моя королева!» — написали фолловеры.

Всего на «русскую Кардашьян» в соцсети подписаны более десяти миллионов человек. Анастасия Квитко полюбилась подписчикам за раскрепощенность и сочные упругие формы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «русская Кардашьян» кардинально сменила имидж и буквально взорвала сеть.

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