  1. Пятый канал
  4. Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль РФ

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль РФ

, 9:55 | Ниса Мурзанаева Видео 153

Экс-глава украинского МИД назвал три пути разрешения конфликта в Донбассе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wire, /Русский Александр, /Спринчак Валентин

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что часть украинских территорий может перейти под контроль России, если Киев пойдет на компромисс с Москвой в вопросах разрешения конфликта на юго-востоке страны. Об этом политик написал в издании «Европейская правда».

Экс-руководитель дипведомства считает, что для Украины есть только три пути решения проблемы. Первый — это «замораживание конфликта» в Донбассе, сохранение статус-кво в условиях полного прекращения огня на территории. Однако при таком варианте развития событий, по мнению политика, Украине будет закрыта дорога в Евросоюз и НАТО, пишет РИА Новости.

Вторым вариантом экс-глава МИД назвал компромисс с Москвой. Павел Климкин считает, что в этом случае произойдет распад Украины и часть территорий страны перейдет под контроль России.

Третий вариант, по словам бывшего руководителя дипведомства, «борьба до победы». Однако Климкин считает, что подобную политику не поддержит большинство жителей Украины, которые уже устали от военных действий.

Павел Климкин также прокомментировал встречу «нормандской четверки» и назвал соглашение об обмене удерживаемых лиц в формате «всех на всех» между Россией и Украиной позитивным шагом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» договорились об урегулировании конфликта в Донбассе.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.23
-0.34 70.43
-0.03
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

11:08
Захарова высказалась по поводу ответа Зеленского на слова Путина про газ
10:59
«Ты вообще человек?!» Идеальное тело Эмили Ратаковски поразило фанатов
10:55
Самые популярные мемы 2019 года
10:51
Московская школьница впала в кому после употребления наркотиков
10:34
«Не будет той реакции»: Нурмагомедов посоветовал Роналду вовремя уйти из спорта
10:32
Пятница, 13! Суеверие ли?

Сейчас читают

Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото
«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]