Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль РФ

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что часть украинских территорий может перейти под контроль России, если Киев пойдет на компромисс с Москвой в вопросах разрешения конфликта на юго-востоке страны. Об этом политик написал в издании «Европейская правда».

Экс-руководитель дипведомства считает, что для Украины есть только три пути решения проблемы. Первый — это «замораживание конфликта» в Донбассе, сохранение статус-кво в условиях полного прекращения огня на территории. Однако при таком варианте развития событий, по мнению политика, Украине будет закрыта дорога в Евросоюз и НАТО, пишет РИА Новости.

Вторым вариантом экс-глава МИД назвал компромисс с Москвой. Павел Климкин считает, что в этом случае произойдет распад Украины и часть территорий страны перейдет под контроль России.

Третий вариант, по словам бывшего руководителя дипведомства, «борьба до победы». Однако Климкин считает, что подобную политику не поддержит большинство жителей Украины, которые уже устали от военных действий.

Павел Климкин также прокомментировал встречу «нормандской четверки» и назвал соглашение об обмене удерживаемых лиц в формате «всех на всех» между Россией и Украиной позитивным шагом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лидеры «нормандской четверки» договорились об урегулировании конфликта в Донбассе.