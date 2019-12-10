Лидеры «нормандской четверки» договорились об урегулировании конфликта в Донбассе

В Париже завершились переговоры лидеров «нормандской четверки». Встреча, которая уже войдет в историю. Обсуждали ситуацию в Донбассе. Итоговый документ нацелен на урегулирование более чем пятилетнего конфликта и включает в себя сразу несколько пунктов. Главный из которых — полное прекращение огня.

О чем еще договорились на саммите в Париже, знает политический обозреватель Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

Девять часов переговоров о будущем Донбасса. «Нормандская четверка» отмечает прорыв. По итогам встречи лидеры подписали только общее коммюнике. Но Путин, подводя итог переговорному марафону в Елисейском дворце, призывает постоянно думать о тех, кто и забыл, что такое мир.

«Мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах. Давайте, не будем забывать здесь о простых людях, которые там живут. И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Для этого на смену временным перемириям должен прийти постоянный план прекращения огня, продолжиться разведение вооруженных сил, не останавливаться обмен всех установленных на всех установленных. Все это лидеры относят к первоочередным мерам. С них начинается первое за три года совместное заявление «четверки». Каждую запятую которого выверяли весь день.

Эта кропотливая работа, впрочем, началась, еще даже до того, как лидеры появились во дворе Елисейского дворца. Журналисты весь день собирали по крохам протокольные мелочи. Зеленский приехал на машине, которая больше походила на такси. Путин не изменил «Аурусу». Макрон — теплым объятиям с российским лидером. Потом украинский президент чуть не сел в кресло президента российского. Но тот, понимая, что не все протокольные мелочи даются молодому политику легко, давал советы по общению с прессой.

В этот раз ждать столько же, сколько в Минске, журналистам не пришлось. Уже через три часа их собрали в зале для пресс-конференций. Но количество прессы было такое, что проносить туда запретили даже маленькие камеры. Можно было взять только мобильный телефон.

Потом уточнили: диалог не закончился, он просто продолжился за ужином. Так прошли еще три часа. Пресса разглядывала дорогие барельефы зала конференций. Чуть не подралась, когда, наконец-то, принесли воду. А потом неожиданно появился Владимир Путин. Журналисты решили уточнить, как проходят переговоры, у первоисточника.

«По-деловому», — ответил российский президент.

Примерно в тех же красках диалог описала вся «четверка». Особенные оды европейская верхушка посвятила новому украинскому лидеру.

«Благодаря мужеству украинской стороны, принята формула Штанмайера. Там речь идет о том, в какой последовательности будут реализовываться меры. Их принцип был принят в дополнение к Минским соглашениям и согласован с российской и украинской стороной. Это прорыв», — сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Такое отношение понятно: Зеленскому предстояло вернуться в Киев с новыми решениями украинского кризиса и не оказаться при этом жертвой переворота радикалов. Те свернули свои палатки у президентского офиса, лишь дождавшись итогов парижского саммита.

Возможно поэтому на первой встрече Путина и Зеленского не сделали даже общих фотографий. Хотя, российский лидер, как переговорщик, украинскому президенту явно понравился.

«Он разбирает каждый вопрос на детали, и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. То есть, это сложно. Я другой человек, я быстрый. Думаю — раз-раз, договорились, давайте! Но, нет», — поделился впечатлением от встречи президент Украины Владимир Зеленский.

Хотя, тот факт, что политика требует серьезного подхода, президент Украины должен был уже осознать. Тем более, когда на кону — дело мира. За шесть месяцев Зеленскому здесь удалось добиться куда больше, чем его предшественнику за четыре года. Вот только сам президент Незалежной признает: вопросов пока больше, чем ответов.

«Вопрос прекращения огня. Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих пяти-шести лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. И мы проговорили, что мы все будем действительно к этому относиться серьезно», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский, правда, откровенно признается: выборы в самопровозглашенных республиках и возвращение государственной границы под контроль Киева — главные камни преткновения. Именно из-за этих вопросов Порошенко, подписавший в свое время Минские соглашения, пытался от них отказываться. Но Путин снова напомнил: именно в итоговом документе Минского саммита «нормандской четверки» изложен четкий порядок. Сначала — местные выборы, потом — признание их наблюдателями ОБСЕ. И только потом — возвращение украинских пограничников на границу с Россией.

«И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Ну там так написано. Зачем вскрывать Минские соглашения и их снова заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один пункт, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все. И создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать. Вот такова наша логика. И мне кажется, что она вполне оправдана», — пояснил президент РФ Владимир Путин.

Общая логика у Москвы и Киева теперь и по газовому транзиту. Договор между странами заканчивается 31 декабря. Подписать новый не получалось из-за того, что Газпром и Нафтагаз спорили в европейских судах. Зеленский признался: транзит голубого топлива стал для него главной темой во время личной встречи с Путиным. Он из этой встречи вынес свои протокольные уроки.

«Я впервые видел, чтобы была двусторонняя встреча, а с каждой стороны сидело человек по семь. Мы обсудили этот вопрос, разблокировали его. Будут обсуждаться детали о транзите газа. Это важно для всех», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Путин тут напомнил: перспективы газового сотрудничества между странами куда шире.

«Известный детский стишок: А у нас в квартире газ. А у вас? И у вас есть, и будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель. Прежде всего, промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется. И мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены. Это обыкновенная такая логика экономическая», — отметил президент РФ Владимир Путин.

О происходящем на Украине российский лидер говорил привычно: со знанием дела и не меняя прежних позиций. В качестве соседа мы хотели бы видеть сильную страну, в которой уважаются права каждого.

«Мы, естественно, хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и во всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине себя считают 38% граждан страны. А со следующего года, как известно, все русские школы переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно, — венгерских, румынских, польских — только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих», — сказал Владимир Путин.

«Я хотел бы ответить. Мы, на самом деле, все украинцы. Я русскоязычный, но все люди у нас, в основном, говорят на двух языках. Я сегодня уже говорил президенту РФ — у нас не запрещено говорить по-русски. Могу продолжить на русском языке. И на английском языке, кстати, у нас на Украине все неплохо говорят», — ответил президент Украины.

Зеленский настаивал, что он способен найти общий язык и с западом, и с востоком своей страны. Даже приглашал российских журналистов на это посмотреть. Вот только те напомнили, что нашу прессу обычно разворачивают на границе с Незалежной. Зеленский сделал удивленный вид.

Еще больше удивились Макрон и Меркель. Объяснять пришлось российскому лидеру. Пресс-конференция закончилась, а он продолжал разговаривать с канцлером на немецком. Та уже по-русски ответила, что поняла. Но если и станет это предметом следующих переговоров, узнаем только через четыре месяца, когда «нормандская четверка» соберется вновь, уже в Берлине.