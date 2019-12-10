Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех» запланирован на 24 декабря, и должен состояться не позднее 31 декабря. По словам лидера Незалежной, в результате этого будут освобождены несколько десятков человек.

«Давайте сделаем первый большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой», — заявил Зеленский на брифинге.

Ранее по итогам саммита сообщалось, что достигнута договоренность об обмене «всех на всех» до конца года.

Предыдущий обмен осужденными и задержанными гражданами между Россией и Украиной прошел в начале сентября. 5-tv.ru рассказывал об итогах этой масштабной процедуры.