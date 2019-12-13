Элина Чага разорвала деловые отношения с Леонидом Агутиным

Деловые отношения Элины Чаги и Леонида Агутина подошли к концу, сообщает ФАН. Как указала новый продюсер певицы Екатерина Минкевич, полуфиналистка второго сезона «Голоса» не стала продлевать пятилетний контракт. Сама Элина объяснила поступок тем, что выросла как артистка и желает уйти в свободное плавание.

Пресса долгое время приписывала звездам любовную связь. Все стороны этого треугольника, включая супругу Леонида Анжелику Варум, отрицали интрижку.

В беседе с агентством Минкевич подчеркнула, что это было расставание не влюбленных, а творческих единиц. Слухи об интимных отношениях Агутина с подопечной — выдумка СМИ, сказала представитель Чаги.

«Журналистам свойственно преувеличивать или приукрашивать, но на самом деле Элина просто не стала продлевать контракт с продюсерским центром Леонида», — сказала представитель певицы.

Микевич также добавила, что Чага продолжит исполнять песни, написанные Агутиным специально для нее, потому что уход из продюсерского центра состоялся спокойно, без скандалов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Варум рассказала, как Агутин «тормозил» в ЗАГСе.