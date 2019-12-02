Дочь Аллы Вербер сбежала из страны, спасаясь от депрессии

Дочь Аллы Вербер до сих пор не может смириться со смертью матери. Екатерина сбежала из России, чтобы забыться.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что отправилась в SPA-клинику на Украине. Екатерина Вербер призналась, что после смерти матери она впала в тяжелую депрессию. Однако сейчас, четыре месяца спустя, у нее все-таки появились силы на то, чтобы заняться собой.

Instagram @katiaverber

«Я прохожу тут детокс-программу и привожу свои мысли в порядок. Медицинские процедуры, правильное питание и безмятежный отдых. Тут у меня создается ощущение внутренней гармонии и спокойствия», — цитирует Вербер издание «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Аллы Вербер показала последнее видео с матерью.