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  4. Дочь Аллы Вербер сбежала из страны, спасаясь от депрессии

Дочь Аллы Вербер сбежала из страны, спасаясь от депрессии

, 18:10 | Анастасия Игонина Фото 154

Екатерина тяжело переживает утрату матери.

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Фото, видео: Instagram @katiaverber

Дочь Аллы Вербер до сих пор не может смириться со смертью матери. Екатерина сбежала из России, чтобы забыться.

На своей странице в Instagram девушка рассказала, что отправилась в SPA-клинику на Украине. Екатерина Вербер призналась, что после смерти матери она впала в тяжелую депрессию. Однако сейчас, четыре месяца спустя, у нее все-таки появились силы на то, чтобы заняться собой.

Instagram @katiaverber

«Я прохожу тут детокс-программу и привожу свои мысли в порядок. Медицинские процедуры, правильное питание и безмятежный отдых. Тут у меня создается ощущение внутренней гармонии и спокойствия», — цитирует Вербер издание «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Аллы Вербер показала последнее видео с матерью.

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