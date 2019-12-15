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Отец, зарезавший своих маленьких дочерей в Канаде, предстанет перед судом

, 5:38 | Нюра Незванова 8

Мужчина жестоко расправился с девочками, приехавшими погостить к нему на Рождество.

Фото: www.globallookpress.com /Patrick Seeger

Мужчина, жестоко убивший своих малолетних дочерей, предстанет перед судом в Канаде. Две девочки — четырех и шести лет — приехали погостить к родителю на Рождество после развода с их матерью, однако в назначенное время мужчина не привез детей обратно.

Женщина забила тревогу и обратилась в полицию. По приезду в дом к бывшему супругу заявительницы, правоохранители увидели страшную картину — на кроватях лежали тела малышек в крови. Отец нанес одной из девочек 26 ударов ножом, другой — 32. Сам предполагаемый злоумышленник заперся в ванной комнате, пишет издание msn.

Он не сознался в расправе над детьми. Во время расследования выяснилось, что у мужчины были финансовые трудности, и он полагал, что бывшая супруга хочет запретить ему видеться с дочерьми.

Подозреваемому в убийстве собственных детей грозит пожизненное заключение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Омска заставлял восьмилетнего пасынка стоять на крупе по девять часов.

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